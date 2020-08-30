شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 865 مخالفة ضريبية خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأسبوع الماضي 3,609 زيارات تفتيشية، لمتابعة التزام المنشآت التجارية في المملكة بأنظمة الزكاة والدخل، والحد من المخالفات الضريبية.

وشملت الزيارات التفتيشية المنفَّذة بواسطة الفرق الميدانية بالهيئة عدداً من المنشآت العاملة في قطاعات التجارة العامة، والمطاعم، والبيع بالتجزئة، تم خلالها ضبط 865 مخالفة ضريبية، بعضها كان على إثر بلاغات تلقتها الهيئة من المستهلكين بلغ عددها 646 بلاغاً في نفس الفترة.

وجاء على رأس المخالفات المضبوطة عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، وعدم تحصيل مبلغ الضريبة، بالإضافة إلى عدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.