شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» تُمكن معتقلي غوانتنامو من إجراء 7 مكالمات بذويهم والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي أنه ضمن أنشطة برنامج إعادة الروابط العائلية لشهر أغسطس، مكنت الهيئة معتقلي غوانتنامو من إجراء 7 مكالمات هاتفية مع ذويهم في الرياض وجدة، والمدينه المنورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الهلال الأحمر» تُمكن معتقلي غوانتنامو من إجراء 7 مكالمات بذويهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.