شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ترصد أول حصة دراسية «عن بُعد».. كيف تفاعل الطلاب؟ والان نبدء بالتفاصيل

رصدت "اليوم" أول حصة دراسية "عن بُعد" من خلال البث المباشر لقنوات عين الفضائية، وأجرت معايشة مع أحد الطلاب المقيدين في الصف الثاني المتوسط ، في مادة لغتي الخالدة.

وأكد الطالب أنه لا فرق بين الحصص في المدارس والحصص الافتراضية ، مؤكداً أن يستعد لليوم الدارسي بشكل طبيعي ، ويذاكر دروسه عبر الوسائل الافتراضية.