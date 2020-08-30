”الخليج 365” ترصد أول حصة دراسية «عن بُعد».. كيف تفاعل الطلاب؟

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رصدت "اليوم" أول حصة دراسية "عن بُعد" من خلال البث المباشر لقنوات عين الفضائية، وأجرت معايشة مع أحد الطلاب المقيدين في الصف الثاني المتوسط ، في مادة لغتي الخالدة.
وأكد الطالب أنه لا فرق بين الحصص في المدارس والحصص الافتراضية ، مؤكداً أن يستعد لليوم الدارسي بشكل طبيعي ، ويذاكر دروسه عبر الوسائل الافتراضية.
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