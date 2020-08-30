فيديو.. متحدث الموارد البشرية لـ”المواطن” : الدوام المرن يلبي احتياجات أولياء الأمور

2020-08-30

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن ساعات الدوام المرن تلبي احتياجات أولياء الأمور خاصة من لديهم أطفال في المرحلة الابتدائية.

تفاصيل الدوام المرن

وقال متحدث الموارد ردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم حول آخر تطورات فيروس كورونا إن الوزارة قد أخذت بعين الاعتبار أن دوام الطلاب في المرحلة الابتدائية يبدأ عند الثالثة عصرًا وهؤلاء الطلاب يحتاجون أولياء الأمور لمرافقتهم.

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وأوضح أنه تم تقسيم ساعات العمل المرنة إلى 3 مراحل تبدأ الأولى منهم في السابعة والنصف والثانية بعدها بساعة والثالثة في التاسعة والنصف صباحًا.

آلية العودة للمدارس

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مبينة أن الدراسة ستكون عن بعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضورياً للمقررات العملية، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مؤكدة أنه سيتم تقييم الوضع العام وآلية الدراسة بعد انقضاء الأسابيع الخمسة الأولى، أو قبل انتهائها.

موعد المراحل الدراسية

وأوضحت، أن اليوم الدراسي يبدأ عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من التاسعة صباحاً، وللمرحلة الابتدائية من الثالثة عصراً، مع توفير مدرسة ابتدائية افتراضية صباحية في كل مكتب تعليم، لمن تناسب ظروفه ذلك، لتمكين أولياء الأمور الموظفين من متابعة ومساعدة أبنائهم في المرحلة الابتدائية في التعليم عن بعد.

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