متحدث الصحة: نصف حالات كورونا الجديدة مرتبطة بتجاهل الشباب الإجراءات الاحترازية

2020-08-30

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكنور محمد العبد العالي أن الحالات النشطة تنخفض بحمد الله، وهي في مستوى 21,284، كما أن الحالات الحرجة تشهد نزولاً شكّل ما نسبته الثلث.

التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية

‏وأضاف متحدث الصحة أن نصف الحالات التي تُرصد حاليًا بالرغم من الانخفاض، ارتبطت بعدم التزام البعض من فئة الشباب بالإجراءات الوقائية، لافتاً النظر إلى تسجيل 910 حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (314821) حالة، من بينها (21284) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1545) حالة حرجة.

عدد المتعافين من كورونا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني ، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (289667) حالة بإضافة (1226) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (3870) حالة، بإضافة (30) حالة وفاة جديدة.

وأوضح أن أن الحالات المسجلة وعددها (910) حالات منها 42% إناث، و58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 85%، وكبار السن 5 % كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (5063593) فحصاً مخبرياً دقيقا ، بإضافة (37466) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية. ‏

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العودة بحذر

وأكد العبدالعالي على أن العودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جدًا، وتعني تطبيق الاحترازات البسيطة جدًا ذات النتائج الكبيرة.

وجدّد التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937. ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

عودة موظفي القطاع

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني, أن عودة موظفي القطاع العام كافة بنسبة 100% اليوم الأحد, جاءت بعد النظر في المؤشرات والمعطيات والتقارير لجميع مدن ومناطق ومحافظات المملكة, حيث حُدد عدد من الاشتراطات أبرزها أن لا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد من موظفي الجهة 25% , وتمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم بكل يسر وسهولة وأهمية استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وبين أن حضور الموظفين مستمر وفق الدوام المرن على ثلاث فترات زمنية (الفترة الأولى 7.30 صباحا , الفترة الثانية 8.30 صباحاً , الفترة الثالثة 9.30 صباحاً), مشيرا إلى أنه سيستمر العمل بتعليق البصمة في جميع الجهات والقطاع العام حفاظاً على سلامة الجميع.

الفئات المستثناة من العودة

ولفت الهزاني النظر إلى الاستفسارات الشائعة خلال الساعات الـ24 الماضية المتضمنة (الفئات المستثناة أو الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد), مبرزاً الفئات وهم: من تجاوزت أعمارهم 65 ومن يعانون من أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد والأمراض القلبية المزمنة ونقص المناعة المكتسب ونقص المناعة الوراثي أو السمنة المفرطة, إضافة إلى مرضى السكري غير المنضبط وارتفاع ضغط الدم ومرضى الفشل الكلوي وكذلك مرضى تليف الكبد, مع أهمية إحظار التقرير الطبي بما يثبت ذلك.



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