متحدث الصحة يرد على سؤال “المواطن” حول عودة الرحلات الدولية

2020-08-30

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن مسألة عودة الرحلات الدولية هي محل نظر ودراسة من قبل الجهات المعنية التي تراقب الوضع الصحي في المملكة والعالم منذ انتشار جائحة كورونا المستجد.

موعد استئناف الرحلات الدولية

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم ردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” حول موعد استئناف الرحلات الدولية بالتزامن مع عودة الموظفين الحكوميين إلى مقار عملهم وفق الإجراءات الاحترازية إنه منذ بداية الجائحة وحتى اليوم مرت المملكة بعدة مراحل وصولًا إلى مرحلة العودة بحذر مشيرًا إلى أن هذه المرحلة مبنية على عدد من الاعتبارات والضوابط أهمها التقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بالعودة موضحًا أنه بالتزامن مع العودة بحذر لم يتم رصد انتشار كثيف أو بؤر للإصابة.

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وأضاف أنه فيما يخص عودة الطيران الدولي فهناك بروتوكولات وجهات يتم العمل عليها لضمان عودتها في الوقت المناسب وفق الضوابط المحددة.

حالات كورونا في السعودية

وكان متحدث الصحة أعلن اليوم عن تعافي (1226) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (289667) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (21284) حالة من بينها (1545) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بـ فيروس كورونا في المملكة إلى (314821) حالة، توفي منهم (3870) حالة.



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