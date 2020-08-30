فوائد مدهشة واستخدامات متعددة لـ بذور الشيا 

2020-08-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

بذور الشيا هي بذور سوداء صغيرة توجد في متاجر الأطعمة الصحية، وتنمو عادةً في المكسيك واستخدمتها حضارات الأزتيك والمايا والإنكا والأمريكيين الأصليين قديمًا لعلاج بعض الأمراض.

ويأتي اسم شيا من كلمة القوة في حضارة المايا، ويتم حصاد البذور من نبات معروف علميًا باسم سالفيا هيسبانيكا، وهو عضو في عائلة النعناع، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

لماذا يجب أن تأكل بذور الشيا؟

وتحتوي البذور على 5 جرامات من الألياف لكل ملعقة كبيرة، وهذا يجعلها مفيدة بشكل كبير في عملية الهضم والشعور بالشبع، كما أنها مليئة بالأوميغا 3 والمنغنيز والفوسفور والبروتين.

التحكم في سكر الدم:

وغالبًا ما يستخدم جل الشيا في الحلويات لإبطاء هضم السكريات، حيث تحتوي على ألياف غذائية تعمل كحاجز بين الكربوهيدرات والإنزيمات الهاضمة، وينتج عن هذا حرق مستويات السكر بطريقة معتدلة بدلًا من ارتفاعه المفاجئ، وهو أمر مفيد بشكل خاص لمرضى السكر.

تحافظ على رطوبة الجسم:

نظرًا لأن البذور يمكن أن تمتص الكثير من الماء، فإنها تساعد جسمك على الاحتفاظ به، وهو أمر رائع للرياضيين والأطفال النشطين، وإذا كنت ستقضي يومًا خارج المنزل في الطقس الحار، فتناول البعض منها في وجبة الإفطار واشرب الكثير من الماء لحمايتك من ضربة الشمس.

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سهلة الهضم:

يسهل هضم بذور الشيا وامتصاصها عن طريق الجهاز الهضمي، ومعظم العناصر الغذائية التي تحتوي عليها قابلة للذوبان في الماء.

إنقاص الوزن:

تساعد البذور الصغيرة أيضًا على إنقاص الوزن من خلال محاربة مقاومة الأنسولين، والتي ترتبط بزيادة دهون البطن، كما أنها تحتوي على حمض أميني يسمى التربتوفان والذي يساعد على تنظيم الشهية، وأيضًا يعزز النوم ويحسن المزاج.

صديقة للقولون:

بذور الشيا خالية من الغلوتين وهي المادة التي تسبب نوبات القولون العصبي.

الفوائد الصحية الإضافية لـ بذور الشيا:

يُعتقد أيضًا أن البذور تمنع أمراض القلب، وتعزز أداء التمارين الرياضية وتشمل بعض فوائدها الأخرى: خفض الكوليسترول الضار، محاربة أمراض الأوعية الدموية ومحاربة سرطان القولون والمستقيم.

كيفية استخدام بذور الشيا؟

من الجدير بالذكر أن بذور الشيا متعددة الاستخدامات في المطبخ فهي تتمتع بنكهة خفيفة وطيبة المذاق؛ لذا يمكنك استخدامها في أي شيء من تتبيلة السلطة إلى المخبوزات إلى صلصة المعكرونة، أو إضافتها إلى الحساء وحتى البودنج والعصير.

يمكنك كذلك صنع هلام الشيا، من خلال نقع 1/3 كوب من البذور في كوبين من الماء أو العصير وتركه في وعاء زجاجي مغلق طوال الليل، يمكن بعد ذلك استخدامه في العصائر والحلويات أو تناوله بمفرده، كما يمكن أيضًا طحن البذور وإضافتها إلى الدقيق.



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