2020-08-30

فيديو.. الموارد البشرية تحدد الفئات المستثناة من الحضور إلى مقرات العمل

متابعات الخليج 365 - الرياض

مع عودة الموظفين إلى الحكوميين إلى مقار عملهم أعادت وزارة الموارد البشرية التأكيد على الفئات المستثناة من الحضور إلى مقرات العمل ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة.

الفئات المستثناة من الحضور لمقرات العمل

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم إن الفئات المستثناة هي :

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من تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.

من يعانون من أمراض الرئة المزمنة.

من يعانون من مرض الربو.

من يعانون من الأمراض القلبية المزمنة.

من يعانون من نقص المناعة الوراثي أو السمنة المفرطة.

مرضى الفشل الكلوي.

من يعانون من أمراض مزمنة مثل السكر غير المنتظم.

ارتفاع ضغط الدم المزمن.

مرضى تليف الكبد.

وأشار إلى أنه يجب إحضار المستندات والشهادات الطبية الدالة على الإصابة بهذه الأمراض.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نسبة العمل عن بعد يجب ألا تتجاوز 25 % من إجمالي الجهة التي ينتسبون إليها.

العمل عن بعد والساعات المرنة

وقال متحدث الموارد البشرية خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم حول مستجدات فيروس كورونا إن حضور العاملين سيستمر وفق ساعات العمل المرن، مع استمرار تعليق البصمة.

مراحل العمل المرن

وأوضح متحدث الموارد البشرية أن ساعات الحضور في العمل المرن تنقسم إلى ثلاث مراحل تبدأ الأولى منهم في السابعة والنصف صباحًا والثانية في الثامنة والنصف والمرحلة الثالثة في التاسعة والنصف.

وأشار إلى أن عودة الموظفين في القطاع العام بنسبة 100% اليوم الأحد شهدت التزام الجميع (بالبروتوكولات) الوقائية.



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