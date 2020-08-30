رابط البلاك بورد في جامعة الجوف

2020-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت جامعة الجوف تفعيل الدراسة عن بعد بالتزامن مع بداية العام الجامعي الجديد وذلك عبر منظومة البلاك بورد التي تتيح التعليم عن بعد.

ما هو البلاك بورد ؟

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البلاك بورد هو نظام معلومات لإدارة التعليم ومتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة العملية التعليمية في المؤسسة التعليمية عن بعد.

ويتيح البلاك بورد فرصًا كبيرة للطلبة في أن يتواصلوا مع المقرر الدراسي خارج قاعة المحاضرات في أي مكان وفي أي وقت، وذلك من خلال هذا النظام الإلكتروني الذي يؤمن له أدوات متنوعة للاطلاع على محتوى المادة العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق ميسرة بالإضافة إلى التواصل مع أستاذ المقرر وبقية الطلبة المسجلين في نفس المقرر بوسائل إلكترونية متنوعة.

ويساعد البلاك بورد الطلاب على حضور الدروس والمحاضرات بدون الذهاب إلى الجامعة فيكون الواجب والامتحان على الإنترنت، وقد يذهبون للاختبار في الكلية أو الجامعة للاختبارات النهائية.

دخول البلاك بورد في جامعة الجوف

ويتم الدخول إلى بلاك بورد جامعة الجوف من خلال الخطوات التالية :

الدخول على موقع جامعة الجوف على الإنترنت.

الانتقال إلى بوابة العمل عن بعد.

اختيار المحاضرات الإلكترونية.

ثم دخول البلاك بورد عبر الرابط التالي ( هنا ).

). إدخال البريد الجامعي في حقل اسم المستخدم ورقم الهوية في حقل كلمة السر.

الإمكانات والتجهيزات متوفرة

وكان رئيس جامعة الجوف دعا جميع الطلاب في الجامعة إلى الاستفادة من الإمكانات والتجهيزات والخدمات المتوفرة في الجامعة وتقدمها الكليات والعمادات المساندة، كذلك الاستفادة من المكتبة المركزية ومكتبات الفروع التي تتضمن أكثر من مليون عنوان لمصادر معلومات متنوعة ما بين دراسات علمية ومؤلفات ودوريات وغيرها.

وأكد خلال استقباله عددًا من الطلاب المستجدين أن الجامعة تتابع كل شؤونهم بدقّة وتحرص على تسهيل بداية حياتهم الجامعية والأخذ بأيديهم حتى يحققوا أفضل النتائج، ويحققوا طموحات أهاليهم ووطنهم وقيادتهم، ويحافظوا على مكتسبات هذا الوطن الذي ينتظره مستقبل مشرق مع رؤية المملكة 2030 بمشيئة الله.



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