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الموارد البشرية: العمل عن بعد لـ25% من الموظفين كحد أقصى

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2020-08-30

الموارد البشرية: العمل عن بعد لـ25% من الموظفين كحد أقصى

استمرار العمل المرن وتعليق البصمة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نسبة العمل عن بعد يجب ألا تتجاوز 25 % من إجمالي الجهة التي ينتسبون إليها.

العمل عن بعد والساعات المرنة

وقال متحدث الموارد البشرية خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم حول مستجدات فيروس إن حضور العاملين سيستمر وفق ساعات العمل المرن، مع استمرار تعليق البصمة.

مراحل العمل المرن

وأوضح متحدث الموارد البشرية أن ساعات الحضور في العمل المرن تنقسم إلى ثلاث مراحل تبدأ الأولى منهم في السابعة والنصف صباحًا والثانية في الثامنة والنصف والمرحلة الثالثة في التاسعة والنصف.

وأشار إلى أن عودة الموظفين في القطاع العام بنسبة 100% اليوم الأحد شهدت التزام الجميع (بالبروتوكولات) الوقائية.


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