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الموارد البشرية: العمل عن بعد لـ25% من الموظفين كحد أقصى
استمرار العمل المرن وتعليق البصمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نسبة العمل عن بعد يجب ألا تتجاوز 25 % من إجمالي الجهة التي ينتسبون إليها.
#عاجل_السعودية
متحدث #الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية: سيستمر حضور العاملين وفق الدوام المرن، مع استمرار تعليق البصمة.#نعود_بحذر pic.twitter.com/vmoPUdo2vt
Advertisements— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 30, 2020
العمل عن بعد والساعات المرنة
وقال متحدث الموارد البشرية خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم حول مستجدات فيروس كورونا إن حضور العاملين سيستمر وفق ساعات العمل المرن، مع استمرار تعليق البصمة.
مراحل العمل المرن
وأوضح متحدث الموارد البشرية أن ساعات الحضور في العمل المرن تنقسم إلى ثلاث مراحل تبدأ الأولى منهم في السابعة والنصف صباحًا والثانية في الثامنة والنصف والمرحلة الثالثة في التاسعة والنصف.
وأشار إلى أن عودة الموظفين في القطاع العام بنسبة 100% اليوم الأحد شهدت التزام الجميع (بالبروتوكولات) الوقائية.
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