بدء تسجيل ملاك الخيل السعودية عبر منصة فروسية

2020-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء عملية تسجيل ملاك الخيل السعودية، عبر منصة فروسية للخيل السعودية.

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وقالت الوزارة إن العملية تتم بالتعاون مع نادي سباقات الخيل، والاتحاد السعودية للفروسية، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

أهداف منصة فروسية

يذكر أنه من أبرز أهداف المنصة تكوين قاعدة بيانات شاملة عن ملاك الخيل ومرابطهم ومواقعهم، وتكوين خرائط للتوزيع الجغرافي لملاك الخيل في المملكة، وتعزيز القدرات في السيطرة والتحكم على أمراض الفصيلة الخيلية، وتعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات المشاركة في مجال الخيل، وتطبيق التحول الإلكتروني في خدمات المستفيدين من جميع الجهات المشاركة.

المرحلة الأولى

وتشمل المرحلة الأولى من مشروع “فروسية” تسجيل وحصر ملاك الخيل السعودية في المملكة، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية بإطلاق أكثر من 68 خدمة إلكترونية لملاك الخيل السعودية حسب اختصاص كل جهة، وتوحيد جهود الجهات المختلفة المشرفة على الخيل.

ويمكن دخول منصة فروسية عبر الرابط التالي (هنا).



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