شكرا لقرائتكم أبشر للتوظيف يبدأ القبول لـ القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-30 أبشر للتوظيف يبدأ القبول لـ القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة جندي من رجال متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements فتح موقع أبشر للتوظيف باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام ( القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ) برتبة ( جندي ) رجال. وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أعلنت أمس أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر التوظيف من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 11-1-1442هـ، وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 15-1-1442هـ وذلك على الرابط التالي (هنا).



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبشر للتوظيف يبدأ القبول لـ القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.