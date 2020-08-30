منصات التعليم عن بعد في جميع المراحل تثبت كفاءتها

2020-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

في اليوم الأول من استئناف الدراسة أثبتت منصات التعليم عن بعد كفاءتها سواء في مراحل التعليم العام أو التعليم الجامعي عبر البلاك بورد الخاص بكل جامعة.

البلاك بورد جاهز في الجامعات

وتتم الدراسة عن بعد في كل جامعة عبر منظومة البلاك بورد وهي تقنية تتيح للطلاب حضور المحاضرات والتفاعل مع المحاضرين عن بعد دون الحضور إلى مقر الجامعة وهذه التقنية أثبتت كفاءتها خلال الشهور الأخيرة من العام الدراسي الماضي حين تم تعليق الدراسة بعد اكتشاف فيروس كورونا المستجد في المملكة.

منصات التعليم عن بعد في التعليم العام

أما على مستوى مراحل التعليم ما قبل الجامعي فقد نجحت منصة مدرستي ومنظومة الدراسة عن بعد ممثلة في قنوات عين وغيرها من الأدوات في استيعاب الطلاب والتعامل مع الضغط الهائل في الدخول والاستعلامات وغيرها.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

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وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

رحلة الطلاب في منصة مدرستي

وتشتمل الخطوات على ما يلي:

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي (هنا). الاستعداد لليوم الدراسي بالنشيد الوطني والتمارين الصباحية. الدخول للجدول الدراسي والاستعداد للحصة. حضور الحصص الافتراضية مع المعلم. أداء المهام والأنشطة إلكترونية المسندة من المعلم. التفاعل مع المعلم والأقران في أنشطة المدرسة الإلكترونية. الحصول على التغذية الراجعة من المعلم عبر المنصة وأدوات التفاعل. أداء الاختبار التقويمي.

يذكر أنه في حال تعذر الاتصال بالإنترنت يمكن للطالب مشاهدة البث التلفازي لقنوات عين وفي حال استمرار عدم وجود إمكانيات تقنية للطالب يكون التنسيق مع المعلم وإدارة المدرسة للنظر في البدائل وتسليم التكاليف حضوريًا.

مهام الطلاب في منصة مدرستي

وتتلخص المهام اليومية للطلاب في المنصة فيما يلي:

– الدخول للمنصة في الوقت المحدد حسب المرحلة.

– أداء النشيد الوطني والتمارين الصباحية.

– أداء المهام المسندة له كالواجبات وحل التمارين.

– حضور الحصص الافتراضية مع المعلم.

– التفاعل مع المعلم والحصول على تغذية راجعة عبر المنصة.

– أداء الاختبار التقويمي.





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