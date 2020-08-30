هيئة تنظيم الكهرباء توضح طريقة تقديم شكوى بشأن خدماتها

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة العربية السعودية طريقة تقديم شكوى بشأن بعض الخدمات التي تقدمها للمستهلكين، وذلك في حالة لم يكن المستهلك راضٍ عن الخدمة المقدمة أو واجه تقصيرًا في الحصول عليها، وحرصت على أن تكون خطوات تقديم الشكوى واضحة وسهلة وميسرة، حيث أشارت الهيئة في بيان صادر عنها أن المستهلك هو محور اهتمامها.

هيئة تنظيم الكهرباء

أنواع الشكاوى

وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء تبين بالتفصيل المهام الملقاة على عاتقها وكذلك حقوق المستهلكين إزاء مقدمي الخدمة الكهربائية، وواجباتهم، وقد لا يكون المستهلك راضيًا عن بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة له ومنها مثلًا:

التأخير في إيصال الخدمة.

حساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة.

تعريفة الاستهلاك المطبقة على استهلاكه.

فصل الخدمة أو التأخر في إعادتها.

التعامل مع الشكاوى والتأخر في حلها.

انقطاع الخدمة الكهربائية بصورة متكررة.

طريقة وخطوات تقديم الشكوى

وبينت الهيئة خطوات تقديم الشكوى في حال وقوع أي من الحالات المبينة والتي تتمثل بالتالي: