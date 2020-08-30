، منصات "سكني" الرقمية تقدم 240 ألف خدمة لتسهيل التملك ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الإسكان عن تجاوز إجمالي عدد الخدمات التي قدمها برنامج "سكني" 240 ألف خدمة متنوعة شملت تنفيذ عدد من الطلبات والإجابة عن استفسارات المواطنين خلال الأسبوع الماضي من شهر أغسطس الجاري عبر منصاته الرقمية؛ بهدف تسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية، واستمراراً في تقديم خدمات سهلة وميسرة على مدار الساعة.

وأجاب موقع "سكني" عن أكثر من 11 ألف استفسار للمواطنين حول المنتجات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج، تشمل الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي؛ كما عولج نحو 1180 اعتراضا من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني، فيما تجاوب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 خلال أسبوع على أكثر من 42 ألف اتصال.

وغرد حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) على منصة "تويتر" بأكثر من 7230 تغريدة للتفاعل والرد على استفسارات المواطنين عبر الحساب الذي خصصه "سكني" للإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات الواردة من المستفيدين على مدار الساعة امتداداً لحرص البرنامج على خدمة جميع المواطنين وتلبية رغباتهم وتطلّعاتهم.

وسجّل تطبيق "سكني" 179 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها البرنامج بمعدل يومي تجاوز 25 ألف زيارة، إذ يُتيح تطبيق "سكني" الحجز الفوري للأراضي وإصدار عقودها إلكترونياً، وكذلك حجز الوحدات واستعراض مواقعها ونماذجها، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وإصدار شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

وتُقدم منصة "سكني" الإلكترونية (sakani.housing.sa) خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة "تحدث معي" للإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات حول حلول الدعم السكنية والخيارات المتنوعة التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونياً من أراضي سكنية وشقق وفلل وتاون هاوس تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين حول المملكة.

ويستمر "سكني" في ضخ المزيد من المشاريع السكنية والخدمات الإلكترونية بهدف زيادة نسب التملك والوصول لنسبة 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030، من خلال تسهيل حجز الأراضي والوحدات السكنية المتنوعة ضمن 80 مشروعاً توفر أكثر من 132 ألف وحدة بأسعار تبدأ من 250 - 750 ألف، بالإضافة إلى 197 مخطط توفر أكثر من 173 ألف أرض سكنية لتلبية جميع احتياجات الأسر السعودية.وزارة الإسكان سكني