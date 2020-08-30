ناشط يُحذر من طريقة جديدة لسرقة بيانات البطاقة المصرفية

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): حذر الأكاديمي والناشط فهد البقمي، من طريقة جديدة لسرقة بيانات البطاقة المصرفية. حذر الأكاديمي والناشط فهد البقمي، من طريقة جديدة لسرقة بيانات البطاقة المصرفية. وذكر البقمي، أن آخر ما وصل إليه المحتالين أنهم يرسلون رسالة للشخص المستهدف بأن له طلب ويضعون رقمًا للتتبع. وأضاف أنهم يقنعونه بتحميل تطبيق لتتبيع الطلب، ثم يقولون إن هناك ضريبة عليه ويطلبون وضع بيانات البطاقة المصرفية لتسديدها، لكن الهدف هو الحصول على هذه البيانات والسرقة.

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