"النقل" تحذر من العاصفة الترابية على 3 طرق بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت وزارة النقل مرتادي طريق ينفع - النخل، والفقعلي والعيص، من العاصفة الترابية التي ضربت المدينة المنورة. حذرت وزارة النقل مرتادي طريق ينفع - النخل، والفقعلي والعيص، من العاصفة الترابية التي ضربت المدينة المنورة. وطالبت الوزارة قائدي المركبات بتهدئة السرعة؛ لتجنب الحوادث إثر العاصفة.

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