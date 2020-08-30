شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الموارد البشرية: استمرار تعليق العمل بالبصمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أنه سيستمر حضور العاملين وفق الدوام المرن، مع استمرار تعليق البصمة.
وأوضح متحدث الموارد البشرية، أن عودة الموظفين في القطاع العام بنسبة 100% شهدت التزام الجميع (بالبروتوكولات) الوقائية.
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