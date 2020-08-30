مكة تواصل تسجيل أعلى مدينة بالمملكة إصابة بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، وذلك بعد تسجيل 66 حالة إصابة. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن تسجيل 910 حالة إصابة جديدة، و1226 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 289,667؛ فضلًا عن تسجيل 30 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3870 حالة.

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