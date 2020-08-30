شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات الإجتماعية: 22 خدمة تقدم دون مراجعة الفرع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتامينات الإجتماعية بأن هناك بعض الأعمال يمكن إنجازها من المنزل، دون مراجعة الفرع وهذة الخدمات يصل عددها إلى 22 خدمة.

وأوضحت المؤسسة بأن هذة الخدمات هي استرداد الرصيد الدائن للمنشأة المنتهي نشاطها، وإعتماد تسجيل مشترك من القبائل النازحة أو الوافد الخاص، وتغيير مالك المنشأة وتغيير فرع إلى مركز رئيس المنشأة، وتعديل تاريخ خضوع المنشأة للأخطار المهنية وتعديل بيانات المشترك، وتقسيط مديونية منشأة.

وتابعت المؤسسة طلب الإعفاء من غرامات التأخير، إعادة المبالغ المدينة، وتحويل الرصيد الدائن بين فروع المنشأة وتعديل تغطية مشترك إنهاء نشاط منشأة وتفعيل حساب التأمينات أون لاين للمنشاة وتغيير المشرف للشركات وتعديل بيانات المنشأة وتفعيل المنشآت الجديدة وإصدار شهادة منشأة لديها تقسيط مديونية، وإصدار شهادة لمنشأة منتهية النشاط، وتعديل تاريخ الأخطار المهنية والإعتراض على قرار المخالفة.