شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 910 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 910 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1226 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 289,667؛ فضلًا عن تسجيل 30 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3870 حالة.

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‏‎وأوضح متحدث الصحة، أن الحالات الحرجة تشهد نزولاً شكّل الثلث، فيما هناك انخفاض واضح في الحالات النشطة وهي في مستوى 21,284، لافتًا إلى أن آخر 10 أيام ماضية نلاحظ تراجع في فيروس كورونا بالمملكة.

وأشار إلى أن نصف الحالات التي تُرصد حاليًا بالرغم من الانخفاض، ارتبطت بعدم التزام البعض من فئة الشباب بالإجراءات الوقائية، مضيفًا أن العودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جدًا، وتعني تطبيق الاحترازات البسيطة جدًا ذات النتائج الكبيرة.