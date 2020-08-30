"تعليم جدة " تعلق على" أزمة المصاعد " بالمبنى الإداري للنساء

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بدء أعمال الصيانة اللازمة للمصاعد بالمبنى الإداري للأقسام النسائية وتشغيل أحد المصاعد بعد تعطلها عدة أيام .
كما أكدت أن تشغيل باقي المصاعد سيتم في أسرع وقت حرصاً على راحة الموظفات ورواد المبنى ، وأن التعطيل كان لخلل فني .
وكانت هناك عدة شكاوى بسبب أزمة المصاعد حيث تعرض بعض مستخدميه للإحتجاز بعض الوقت بسبب العطل ما أثار حالة من القلق .
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