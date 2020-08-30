شكرا لمتابعة خبر عن "تعليم جدة " تعلق على" أزمة المصاعد " بالمبنى الإداري للنساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بدء أعمال الصيانة اللازمة للمصاعد بالمبنى الإداري للأقسام النسائية وتشغيل أحد المصاعد بعد تعطلها عدة أيام .

كما أكدت أن تشغيل باقي المصاعد سيتم في أسرع وقت حرصاً على راحة الموظفات ورواد المبنى ، وأن التعطيل كان لخلل فني .

وكانت هناك عدة شكاوى بسبب أزمة المصاعد حيث تعرض بعض مستخدميه للإحتجاز بعض الوقت بسبب العطل ما أثار حالة من القلق .