"الحصيني " : تأثر طقس المملكة بأمطار رعدية على بعض الدول المجاورة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني سحب رعدية ممطرة بعد ظهر اليوم الأحد على بعض الدول المجاوزة . توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني سحب رعدية ممطرة بعد ظهر اليوم الأحد على بعض الدول المجاوزة . وأكد "الحصيني " أن الأمطار على أجزاء من اليمن وسلطنة عمان والإمارات . Advertisements وأشار "الحصيني " أن درجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة أقل من معدلها الإعتيادي تأثراً بهذه الأمطار ، وفقاً لجدول درجات الحرارة المرفق .

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