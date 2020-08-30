شكرا لمتابعة خبر عن معهد الإدارة العامة يوضح طريقة دخول الدارسين إلى نظام البلاك بورد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف معهد الإدارة العام، اليوم الأحد، عن طريقة دخول الدارسين إلى نظام البلاك بورد، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــا .
وأوضح المعهد، أنه يتم الوصول إلى نظام البلاك بورد عبر الموقع المذكور مباشرةً، ثم فتح الصفحة الرئيسية للنظام، ثم إدخال المعلومات.
وتتمثل تلك المعلومات في: اسم المستخدم، وهو البريد الإلكتروني كاملًا، وكلمك المرور الخاصة بنظام البلاك بورد.
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