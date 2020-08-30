شكرا لمتابعة خبر عن معهد الإدارة العامة يوضح ‏طريقة دخول الدارسين إلى نظام البلاك بورد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف معهد الإدارة العام، اليوم الأحد، عن طريقة دخول الدارسين إلى نظام البلاك بورد، عبر الرابط الإلكتروني التالي من

وأوضح المعهد، أنه يتم الوصول إلى نظام البلاك بورد عبر الموقع المذكور مباشرةً، ثم فتح الصفحة الرئيسية للنظام، ثم إدخال المعلومات.

وتتمثل تلك المعلومات في: اسم المستخدم، وهو البريد الإلكتروني كاملًا، وكلمك المرور الخاصة بنظام البلاك بورد.