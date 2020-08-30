خطوات حجز موعد في المرور عبر منصة أبشر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنه ‏تعزيزاً لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية؛ سيكون استقبال المراجعين لإدارات المرور في كافة مناطق المملكة لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق. أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنه ‏تعزيزاً لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية؛ سيكون استقبال المراجعين لإدارات المرور في كافة مناطق المملكة لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق. وأوضحت "المرور" خطوات حجز موعد عبر منصة أبشر، وذلك كالتالي: - الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر - اختيار المواعيد - اختيار المرور Advertisements - حجز موعد جديد - اختيار الخدمة المطلوبة - اختيار الفرع - اختيار الموعد - تأكيد الموعد، وستظهر لك تذكرة الموعد

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