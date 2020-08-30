بالفيديو.. مواطنة تجهز فصل مدرسي لأبنائها بالمنزل استعداداً للدراسة عن بعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو تجربة مثيرة للإهتمام لمواطنة نجحت في تجهيز ما يشبه الفصل المدرسي بالمنزل لأبنائها بالتزامن مع الظروف الإستثنائية للعام الدراسي الجديد . وثق مقطع فيديو تجربة مثيرة للإهتمام لمواطنة نجحت في تجهيز ما يشبه الفصل المدرسي بالمنزل لأبنائها بالتزامن مع الظروف الإستثنائية للعام الدراسي الجديد . وأظهر الفيديو تجهيز الحجرة كالفصل تماماً من المقعد الدراسي والحواسيب والأدوات المدرسية مع وجود مكتبة صغيرة وشاشة لمنصة مدرستي التعليمية وطابعة . وحظيت التجربة بإعجاب كبير من جانب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، إذ أكدوا أنها تخلق بيئة نفسية تشجع الأبناء على الدراسة وتعوضهم الغياب عن الحضور بالمدرسة .

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