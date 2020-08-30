شكرا لمتابعة خبر عن أمن الطرق: يجب إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح أمن الطرق بأنه يجب على الجميع إفساح الطريق لمركبات الطوارئ خلال قيامها بواجبها الإنساني والمهني في إنقاذ الناس. أوضح أمن الطرق بأنه يجب على الجميع إفساح الطريق لمركبات الطوارئ خلال قيامها بواجبها الإنساني والمهني في إنقاذ الناس. وتابع الامن بان إفساح الطريق لمركبات الحوادث يساعد في سرعة الوصول إلى أماكن الحوادث وسرعة الإنقاذ.

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