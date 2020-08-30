شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية هطول امطار متفرقة على بعض المناطق اليوم الأحد . توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية هطول امطار متفرقة على بعض المناطق اليوم الأحد . وقال " المسند " أنه من المتوقع أن تتشكل السحب فوق مرتفعات عسير وجازان ونجران والربع الخالي والباحة . Advertisements كما توقع أن تكون الرياح شمالية نشطة في الشمال الشرقي والوسطى ونجران .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المسند»: توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.