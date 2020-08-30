بالفيديو و الصور .. القبض على مطلق النار بشكل عشوائي في الطائف

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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش داخل أحد الأحياء السكنية معرّضاً حياة الآخرين للخطر، والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه (وهو مواطن في العقد الثالث من العمر)، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.





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