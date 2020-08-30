الصحة تعلن عن تطبيق إشارة يخدم ذوي الإعاقة السمعية للحصول على خدماتها

أصبح بإمكان ذوي الإعاقة السمعية الاستفادة من خدمات مركز الصحة 937 عن طريق تحميل تطبيق «إشارة» على الهواتف والأجهزة الذكية.

ويعد «إشارة» هو أول تطبيق يقدم الترجمة الفورية عن طريق الاتصال المرئي لفئة الصم وبدون رسوم؛ وذلك بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

ويمكن تحميل التطبيق على جميع الأجهزة التي تعمل بنظامَي «أندرويد» و«IOS» وهو مجاني بالكامل ويمكن من خلاله الاتصال على مركز الصحة 937.

Advertisements

ويمكن لذوي الإعاقة السمعية الاستفادة من المرحلة الأولى في الحصول على خدمة الاستفسارات العامة، وحجز المواعيد، والاستشارات الطبية»؛ وذلك على مدار الساعة.

وتعتمد آلية عمل هذه الخدمة على وجود طرف ثالث بين المتصل والمركز يقوم بتحويل لغة الإشارة عند استخدام التطبيق إلى اللغة العربية المنطوقة والعكس؛ حيث يتم ربط مكالمة الفيديو بين المستفيد ومستقبل الاتصال من مركز 937 ومترجم لغة الإشارة.

اقرأ أيضًا:

وكيل «التعليم العام» يكشف لـ«عاجل» آلية التنسيق مع «الصحة» بشأن الدراسة

«الصحة» لمخالطي كورونا: عليكم بهذا الإجراء حتى لو لم تظهر عليكم الأعراض