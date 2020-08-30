الصحة: تسجيل 910 إصابات جديدة بكورونا.. وتعافي 1226 شخصًا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى314.821 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تمَّ تسجيل 1226 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى289.667 حالة، كما تمَّ تسجيل 30حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3870 حالة.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا التحليل الوبائي للحالات النشطة والحرجة، والاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الحالات المحلية والفحوصات.

كما يتطرَّق المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني؛ لعودة موظفي القطاع العام بنسبة 100%.

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ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا.

وكانت وزارة الصحة أوضحت –في وقت سابق- الإجراءات الواجب اتباعها في حال تطور حالة المصاب بفيروس كورونا المستجد، حيث نصحت المصاب الذي تطورت حالته الصحية واشتدت عليه الأعراض بالاتصال برقم (937) لمعرفة التوجيه المناسب، مضيفة أنّه إذا كان الوضع الإسعافي مثل ضيق شديد في التنفس فإنه يجب الاتصال بالهلال الأحمر.

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