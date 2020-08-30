افتتاح وحدة «التعقيم المركزي» بمستشفى المدينة المنورة

افتتح رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمود اليماني، أمس السبت, قسم التعقيم المركزي بمستشفى المدينة المنورة بتكلفة تجاوزت ١٠ ملايين ريال.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى المدينة المنورة الدكتور إبراهيم زبيري؛ أن مساحة قسم التعقيم الإجمالية بلغت ١٤٠٠ متر مربع، مدعمة بوحدة تحلية مياه بطاقة إنتاجية 25 مترًا مكعبًا/يوم؛ لضمان كفاءة إجراءات الغسيل والتطهير والتعقيم والمحافظة على كفاءة عمل الأجهزة أطول فترة ممكنة.

وأفاد زبيري بأن القسم مزود بأحدث أجهزة التعقيم بالبخار الأوتوماتيكية التحميل والتفريغ بـ4 أجهزة سعة كل منها 622 لترًا ومزودة بأفضل جهاز لغسيل العربات والحاويات والطاولات سعة 4460 مترًا.

وبيَّن أن القسم مزود بمضخات توزيع أتوماتيكية للمحاليل لجميع أجهزة الغسيل والتطهير, ونظام لتأكيد الجودة لتتبع الآلات والأدوات منذ استلامها, وتوثيق مراحل التعقيم المختلفة حتى تسليمها، مضيفًا أن التصميم يواكب أحدث سياسات ومتطلبات مكافحة العدوى المعترف بها محليًّا وعالميًّا.