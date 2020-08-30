المجلس الصحي السعودي: السمنة تزيد من خطر الإصابة بكورونا

كشف المجلس الصحي السعودي عن نتائج دراسة عالمية مكثفة لمعرفة أثر السمنة في الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالتعاون مع البنك الدولي.

وأوضح المجلس الصحي أنَّه بعد تحليل البحث تحليلًا شموليًا «Meta-analysis» تمَّ التوصل إلى أنَّ هناك علاقة بين الإصابة بفيروس كورونا والسمنة؛ فالبدناء أكثر عرضةً للإصابة مقارنة بغيرهم بنسبة 47%.

وأضاف أنَّ المريض البدين أكثر عرضة للتنويم في المستشفى بنسبة أكثر من الضعف 13%، كما أنَّ البدناء أكثر من غيرهم عرضةً لدخول العناية المركزة بنسبة 74%.

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وأكد المجلس الصحي أنه بالنظر إلى حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وجدوا أن البدناء أكثر بنسبة 48%.

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