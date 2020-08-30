«التدريب التقني» بالقصيم يبدأ الفصل الأول بقبول 5800 متدرب ومتدربة

استكملت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم الاستعدادات وفق البروتوكولات الصحية والتنظيمية المعتمدة لاستقبال المتدربين والمتدربات لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي الأول لعام 1442 في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة.

وأوضح المدير العام محمد بن صالح المذن جاهزية المنشآت للتدريب بدءًا من اليوم الأول باتباع أساليب التدريب المعتمدة لهذا الفصل الاستثنائي في ظل جائحة كورونا وهي التدريب عن بعد للمقررات النظرية، والتدريب المباشر للمقررات العملية والتدريب المدمج للمقررات التي تحتوي على شقين نظري وعملي في بيئة سليمة وصحية وفاعلة.

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يُذكر أن عدد المقبولين والمقبولات لهذا الفصل الدراسي من هذا العام تجاوز 5800 متدرب ومتدربة.

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