«أمانة المدينة» تزيل 640 ألف متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي؛ أنها أزالت عددًا من التعديات على أراضٍ حكومية خلال الأسبوع الماضي قُدِّرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من 640 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مبانٍ وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية في نطاق البلديات، رصدت تلك التعديات، وتم التعامل معها وفق الأنظمة، مشيرةً إلى أنه تم في نطاق بلدية العاقول رصد تعديات تقدر مساحتها بـ257 ألف متر مربع، فيما تم رصد تعديات أخرى في نطاق بلدية الفريش تقدر بـ375 ألف متر مربع، وتعديات في نطاق بلدية الصويدرة تقدر بـ2.000 متر مربع.

فيما تم رصد تعديات في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر مساحتها بـ2400 متر مربع، وتم رصد تعديات في المندسة تقدر مساحتها بـ4500 متر مربع، وكذلك في نطاق بلدية العقيق تم رصد تعديات بمساحات تقدر بـ600 متر مربع، لافتةً إلى أنه تمت إزالة جميع تلك التعديات.

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وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تعدٍّ يتم رصده في أي موقع؛ وذلك عبر مركز العمليات الموحد (٩٤٠) أو عبر تطبيق بلدي المتوافر في الهواتف الذكية.

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