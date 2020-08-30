أمانة جدة تُزيل 3700 متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية بـ«أبرق الرغامة»

ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات
أزالت أمانة محافظة جدة، ممثلةً في بلدية أبرق الرغامة، تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 3700 متر مربع، بحي وادي مريخ، ضمن جهود الأمانة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بمختلف أشكالها في جميع الأحياء.
وأفاد رئيس البلدية المهندس سعد محمد القحطاني بأن التعديات شملت سورًا حديث الإنشاء، واثنين من أساسيات البناء، وغرفة وحظيرة أغنام أقيمت بلا مستمسكات شرعية.
وأشار إلى أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية سيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.
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