8 خطوات لحجز موعد مسبق بالمرور عبر منصة أبشر

في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية

كشفت الإدارة العامة للمرور عن خطوات القيام بحجز موعد عبر منصة أبشر، في إطار تعزيز تطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية. وأوضحت الإدارة عبر حسابها على موقع تويتر، أن استقبال المراجعين لإدارات المرور، سيكون في كافة مناطق المملكة لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق. وجاءت خطوات حجز موعد مسبق بالإدارة العامة للمرور على النحو التالي: Advertisements 1– دخول حساب المستفيد من منصة أبشر.

2– اختيار المواعيد.

3– اختيار المرور.

4– حجز موعد جديد.

5– اختيار الخدمة المطلوبة.

6– اختيار الفرع.

7– اختيار الموعد.

8– تأكيد الموعد لتظهر تذكرة الموعد. اقرأ أيضًا «المرور السعودي»: 5 نصائح لتجاوز الازدحام بأمان

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