صندوق الاستثمارات العامة يحذر من الاحتيال باستخدام اسمه

أكد أنه لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد
حذر صندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، من أي مواقع أو حسابات أو منصات تواصل، تنتحل اسمه بهدف الاحتيال المالي.
جاء ذلك في تغريدة لصندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤكدًا أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد، وشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة، زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.3% خلال العام الجاري 2020 لتبلغ قيمتها 170 مليار ريال، مقارنةً بـ4% في 2017.
ويسعى الصندوق إلى رفع قيمة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) في 2020، في برنامجٍ كان يستهدف توليد 20 ألف وظيفة مباشرة محلية، و256 ألف وظيفة بناء.
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