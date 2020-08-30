مقتل سعودي في القاهرة على أيدي فتاتين وشابين.. والنيابة تحقق

قُتل مواطن سعودي على يد فتاتين وشابين في مصر، بدافع السرقة، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين الأربعة، وأمرت النيابة بحبسهم.

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس فتاة وصديقتها وشابين متهمين بقتل شخص «سعودي الجنسية»، عثرت أجهزة الأمن عليه جثة هامدة داخل مسكنه بمنطقة السيدة زينب، وتوجد آثار خنق حول الرقبة، وفقًا لصحيفة «المصري اليوم».

وذكرت التحريات أن الجريمة تمَّت بدافع السرقة بعد أن تبين وجود آثار بعثرة بالشقة ومحتوياتها، فيما أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

Advertisements

وبالتحري وجمع المعلومات، تبين أن «فتاتين وشابين»، اتفقوا على تخدير المجني عليه وسرقته بمساعدة المتهمة الأولى التي تربطها علاقة صداقة بالضحية، وكانت تتردد على مسكنه.

وتم القبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

اقرأ أيضًا

جريمة قتل بشعة بجازان.. شاب ينحر والده في ظروف غامضة

خلافٌ حادٌّ يسفر عن مقتل شاب بطعنات عدة بأبوعريش

