التحريات أكدت أن دافع الجريمة السرقة
قُتل مواطن سعودي على يد فتاتين وشابين في مصر، بدافع السرقة، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين الأربعة، وأمرت النيابة بحبسهم.
وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس فتاة وصديقتها وشابين متهمين بقتل شخص «سعودي الجنسية»، عثرت أجهزة الأمن عليه جثة هامدة داخل مسكنه بمنطقة السيدة زينب، وتوجد آثار خنق حول الرقبة، وفقًا لصحيفة «المصري اليوم».
وذكرت التحريات أن الجريمة تمَّت بدافع السرقة بعد أن تبين وجود آثار بعثرة بالشقة ومحتوياتها، فيما أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.
وبالتحري وجمع المعلومات، تبين أن «فتاتين وشابين»، اتفقوا على تخدير المجني عليه وسرقته بمساعدة المتهمة الأولى التي تربطها علاقة صداقة بالضحية، وكانت تتردد على مسكنه.
وتم القبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.
اقرأ أيضًا
جريمة قتل بشعة بجازان.. شاب ينحر والده في ظروف غامضة
خلافٌ حادٌّ يسفر عن مقتل شاب بطعنات عدة بأبوعريش
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل سعودي في القاهرة على أيدي فتاتين وشابين.. والنيابة تحقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.