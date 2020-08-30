طلبة جامعة جازان يبدؤون عامهم الدراسي بخدمات متطورة

رحَّب رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بأبنائه وبناته طلبة الجامعة مع بدء العام الدراسي 1442هـ، مؤكدًا أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها وسخَّرت جميع إمكاناتها لبدء الدراسة، بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة منسوبي الجامعة وطلبتها مع ضمان سير التعليمية وتحقيق الجودة.

وقال: «يسرني أن أرحب بجميع طلبة الجامعة، وبالطلبة المستجدين الذين نفخر بانتسابهم إلى جامعتهم هذا العام»، مضيفًا أنه «رغم كل التحديات التي أحدثتها جائحة كورونا، فإن الجامعة –بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة، وبتفاني منسوبيها– استمرت في إنجاز الأهداف وتحقيق النجاحات».

وأكد أن «الجامعة تراهن على طلبتها للمضي قدمًا في مواصلة تميُّزهم العلمي والمعرفي، ليشاركوا في مسيرة التنمية، وبناء مستقبل وطننا الغالي العزيز»، مبينًا أن الجامعة ستواصل العمل الدؤوب للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لطلبتها، والأخذ بكافة الاحترازات الوقائية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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فيما أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، أن الجامعة أقرت عدة ضوابط لسير العملية التعليمية خلال الفصل الأول، تتضمن تدريس الجانب النظري من المقررات العلمية «عن بعد» عبر فصول افتراضية من خلال النظام الإلكتروني «البلاك بورد»، إضافة إلى قيام الكليات الصحية والعلمية والكليات الأخرى بتحديد آلية لتدريس المقررات التي لها جانب عملي أو سريري، بحيث تتم حضوريًّا أو بأسلوب التعليم المدمج، بما يضمن تحقق الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم الجامعي.

يُذكَر أن جامعة جازان تضم أكثر من 60 ألف طالب وطالبة يدرسون في 23 كلية، تمنح 3 درجات علمية، هي: الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، وتوفر الجامعة قرابة 100 تخصص نوعي ينسجم مع احتياجات سوق العمل ويتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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