جامعة الملك عبدالعزيز ترصد تفاعل الطلاب مع منصاتها الإلكترونية

رصدت جامعة الملك عبدالعزيز تفاعل طلابها مع المنصات الإلكترونية خلال بدء العام الدراسي الجديد 1442هـ وسط اكتمال كافة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة للعودة الآمنة وفقًا لتوجيهات وخطة وزارة التعليم؛ وذلك بمختلف الكليات، بمساندة جميع عمادات الجامعة، وبإشراف مباشر من رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وكشفت الجامعة عن تفعيل منصاتها الإلكترونية لعقد المحاضرات النظرية بنظام التعليم لمدة 7 أسابيع خاضعة للتقييم المستمر، فيما سيعتمد حضور طلاب وطالبات الكليات العلمية التطبيقية والسريرية إلى مقر الجامعة وفروعها مع الأخذ في الحسبان اتباع الدليل الإرشادي الصادر عن مركز تعزيز الصحة بالجامعة.

وأفادت بأن الإجراءات الوقائية الصادرة وفقًا للدليل الإرشادي تنص على توفير المسافات الآمنة، وألا يتجاوز عدد المجموعة الدراسية عن ٢٥ طالبًا أو طالبة خلال المحاضرة، وتنظيم آلية الدخول والخروج للقاعات والمباني، فضلًا عن توفير أدوات التعقيم.

كما حرصت الجامعة، خلال الفترة الماضية، على تدريب مجموعة من الموظفين للإشراف على تطبيق كافة البرتوكولات الوقائية، وإلزام الجميع بتحميل تطبيقي «تباعد» و«توكلنا» واستخدامهما لتحقيق الغاية الصحية التي طُورا من أجلها.

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وأشارت الجامعة إلى توافر مقومات البنية التحتية المتطورة للتعليم عن بُعد فيما يخص المحاضرات النظرية، التي حرصت الدولة –رعاها الله– على توفيرها لتواكب أفضل الجامعات العالمية، وهو ما يترجم الدعم الكبير الذي حظيت به واستطاعت من خلاله تحقيق نقلة نوعية في خدماتها للوطن والعملية التعليمية خاصةً.

ونوهت بالدور الكبير الذي قدمته عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد من مواكبة التطور التكنولوجي خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، والفصل الصيفي الفائت، وضمان سير العملية التعليمية بما يحقق أعلى المعايير المحلية والعالمية للجودة.

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