«التحالف» يعترض ويدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تُجاه المنطقة الجنوبية

استهدفت الأعيان المدنية والمدنيين

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه المملكة. وصرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت –ولله الحمد– مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. Advertisements اقرأ أيضًا التحالف يعترض ويدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران

اعتراض وتدمير طائرة «مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

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