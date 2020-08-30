القبض على مطلق النار بعشوائية في حي سكني بالطائف.. وإحالته إلى النيابة العامة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، أطلق النار بعشوائية من سلاح رشاش داخل أحد الأحياء السكنية، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق النار بعشوائية من سلاح رشاش داخل أحد الأحياء السكنية، معرضًا حياة الآخرين للخطر، ومتباهيًا بذلك وتوثيقه ونشره؛ تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف من تحديد هويته والقبض عليه، (وهو مواطن في العقد الثالث من العمر)، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة».

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