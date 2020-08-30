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شهد موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه غرفة عنيزة بالتعاون مع بلدية المحافظة زيادة في حجم المبيعات لثمرة النخيل من نوع (السكرية الصفراء) .
وبين مدير العلاقات العامة ببلدية عنيزة رئيس لجنة الخدمات بموسم عنيزة للتمور فهد بن عبدالعزيز الدويس أن المدينة الغذائية – مقر الفعاليات – شاهدت أيضاً مزادات على أنواع متعددة من التمور منها البرحي، والشقراء، والروثانة، والحلوة، وأم الخشب، ونبتة راشد، والونانة، والرشودية، وأم الحمام، والسكرية الحمراء، والخلاص، ونبتة علي، والعسيلة، والمكتومي، والصقعي، وأم كبار، ونبتة سيف، والبريمى، وحوشانة، والمنيفي، والقطارة، والسالمية .
وأشار إلى أن موسم عنيزة للتمور يحظى بثقة الجميع بفضل الأنظمة التي يطبقها، وأبرزها الكشف الصحي على التمور في مختبر البلدية، والجولات الرقابية، إضافةً إلى العربات الذكية التي تُعد ميزة إضافية تعزز من ثقة المشتري، حيث تمكنه من معاينة التمور وتفحصها بشكل دقيق ومباشر.موسم عنيزة للتمور
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 03:19 PM
"الدويس": يحظى بثقة الجميع بفضل الأنظمة التي يطبقها وأبرزها الكشف الصحي
شهد موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه غرفة عنيزة بالتعاون مع بلدية المحافظة زيادة في حجم المبيعات لثمرة النخيل من نوع (السكرية الصفراء) .
وبين مدير العلاقات العامة ببلدية عنيزة رئيس لجنة الخدمات بموسم عنيزة للتمور فهد بن عبدالعزيز الدويس أن المدينة الغذائية – مقر الفعاليات – شاهدت أيضاً مزادات على أنواع متعددة من التمور منها البرحي، والشقراء، والروثانة، والحلوة، وأم الخشب، ونبتة راشد، والونانة، والرشودية، وأم الحمام، والسكرية الحمراء، والخلاص، ونبتة علي، والعسيلة، والمكتومي، والصقعي، وأم كبار، ونبتة سيف، والبريمى، وحوشانة، والمنيفي، والقطارة، والسالمية .
وأشار إلى أن موسم عنيزة للتمور يحظى بثقة الجميع بفضل الأنظمة التي يطبقها، وأبرزها الكشف الصحي على التمور في مختبر البلدية، والجولات الرقابية، إضافةً إلى العربات الذكية التي تُعد ميزة إضافية تعزز من ثقة المشتري، حيث تمكنه من معاينة التمور وتفحصها بشكل دقيق ومباشر.
، موسم عنيزة للتمور.. زيادة في حجم المبيعات والمزادات على أصناف عديدة ،
المصدر : الخليج 365
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