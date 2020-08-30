، مصر.. إصابة 3 من لاعبي نادي الزمالك بفيروس كورونا ،

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أعلن نادي الزمالك المصري، إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنهم خضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس أمس السبت، لكنه لم يكشف عن هوية اللاعبين المصابين بالعدوى.
وقال طبيب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، محمد أسامة، إن ثلاثة من لاعبي الفريق أُصيبوا بفيروس كورونا، المسبّب لوباء كوفيد-19، قبل المباراة المقررة، اليوم الأحد، ضد نظيره إنبي، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري المحلي.
وقال أسامة، في تصريحات تلفزيونية، "أجرينا تحليل الدم للاعبي الزمالك، وظهرت 3 حالات إيجابية لفيروس كورونا في الفريق"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.
ونقلت الوكالة عنه قوله أيضاً "شعرنا بالشك في صحة هذا التحليل، ولم نعزل اللاعبين لأن منهم من يعاني نزلة برد عادية، لذلك أجرينا اليوم مسحات ’بي سي آر‘ للاعبين الثلاثة.. وما زلنا في انتظار النتائج".
وكانت اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري برئاسة محمد سلطان، قد أبلغت مسؤولي الزمالك بإيجابية تحاليل الدم لثلاثة من عناصر الفريق الذين خضعوا لها صباح السبت، من دون ذكر أسمائهم تنفيذاً للبروتوكول الطبي المعلن من اتحاد اللعبة.فيروس كورونا الجديد
مصر.. إصابة 3 من لاعبي نادي الزمالك بفيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-30
أعلن نادي الزمالك المصري، إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنهم خضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس أمس السبت، لكنه لم يكشف عن هوية اللاعبين المصابين بالعدوى.
وقال طبيب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، محمد أسامة، إن ثلاثة من لاعبي الفريق أُصيبوا بفيروس كورونا، المسبّب لوباء كوفيد-19، قبل المباراة المقررة، اليوم الأحد، ضد نظيره إنبي، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري المحلي.
وقال أسامة، في تصريحات تلفزيونية، "أجرينا تحليل الدم للاعبي الزمالك، وظهرت 3 حالات إيجابية لفيروس كورونا في الفريق"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.
ونقلت الوكالة عنه قوله أيضاً "شعرنا بالشك في صحة هذا التحليل، ولم نعزل اللاعبين لأن منهم من يعاني نزلة برد عادية، لذلك أجرينا اليوم مسحات ’بي سي آر‘ للاعبين الثلاثة.. وما زلنا في انتظار النتائج".
وكانت اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري برئاسة محمد سلطان، قد أبلغت مسؤولي الزمالك بإيجابية تحاليل الدم لثلاثة من عناصر الفريق الذين خضعوا لها صباح السبت، من دون ذكر أسمائهم تنفيذاً للبروتوكول الطبي المعلن من اتحاد اللعبة.
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
12:47 PM
بعد سحب عيّنات دم للفريق قبل مباراته اليوم بالدوري الممتاز
أعلن نادي الزمالك المصري، إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنهم خضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس أمس السبت، لكنه لم يكشف عن هوية اللاعبين المصابين بالعدوى.
وقال طبيب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، محمد أسامة، إن ثلاثة من لاعبي الفريق أُصيبوا بفيروس كورونا، المسبّب لوباء كوفيد-19، قبل المباراة المقررة، اليوم الأحد، ضد نظيره إنبي، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري المحلي.
وقال أسامة، في تصريحات تلفزيونية، "أجرينا تحليل الدم للاعبي الزمالك، وظهرت 3 حالات إيجابية لفيروس كورونا في الفريق"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.
ونقلت الوكالة عنه قوله أيضاً "شعرنا بالشك في صحة هذا التحليل، ولم نعزل اللاعبين لأن منهم من يعاني نزلة برد عادية، لذلك أجرينا اليوم مسحات ’بي سي آر‘ للاعبين الثلاثة.. وما زلنا في انتظار النتائج".
وكانت اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري برئاسة محمد سلطان، قد أبلغت مسؤولي الزمالك بإيجابية تحاليل الدم لثلاثة من عناصر الفريق الذين خضعوا لها صباح السبت، من دون ذكر أسمائهم تنفيذاً للبروتوكول الطبي المعلن من اتحاد اللعبة.
، مصر.. إصابة 3 من لاعبي نادي الزمالك بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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