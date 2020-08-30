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نشرت إدارة خدمات المعلومات المرئية في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مقطع فيديو لاعتراض مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27"، لقاذفة أمريكية من طراز B-52 فوق البحر الأسود في 28 أغسطس (آب) الجاري.
وذكرت الإدارة في بيان أوردته "سبوتنيك"، أنه في حوالي الساعة 11:19 صباحًا في 28 أغسطس 2020، اعترضت طائرتان روسيتان من طراز سو-27 قاذفة من طراز B-52 للقوات الجوية الأمريكية كانت تقوم بعمليات روتينية فوق المياه الدولية في البحر الأسود".
وأضافت أن "الطيارين الروس حلقوا بطريقة غير آمنة وغير مهنية، وعبروا مسافات في حدود 100 قدم عن مقدمة B-52 على نفس الارتفاع عدة مرات، مما أدى إلى اضطراب وقدرة محدودة على المناورة للطائرة B-52". وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 03:35 PM
الحادثة وقعت فوق مياه البحر الأسود
نشرت إدارة خدمات المعلومات المرئية في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مقطع فيديو لاعتراض مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27"، لقاذفة أمريكية من طراز B-52 فوق البحر الأسود في 28 أغسطس (آب) الجاري.
وذكرت الإدارة في بيان أوردته "سبوتنيك"، أنه في حوالي الساعة 11:19 صباحًا في 28 أغسطس 2020، اعترضت طائرتان روسيتان من طراز سو-27 قاذفة من طراز B-52 للقوات الجوية الأمريكية كانت تقوم بعمليات روتينية فوق المياه الدولية في البحر الأسود".
وأضافت أن "الطيارين الروس حلقوا بطريقة غير آمنة وغير مهنية، وعبروا مسافات في حدود 100 قدم عن مقدمة B-52 على نفس الارتفاع عدة مرات، مما أدى إلى اضطراب وقدرة محدودة على المناورة للطائرة B-52".
، شاهد.. مقاتلة روسية تقترب لمسافة خطرة من قاذفة أمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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