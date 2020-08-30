مستشار الأمن القومي الأمريكي: اتفاق السلام الإسرائيلي الإماراتي أهم تطور في الشرق الأوسط منذ 25 عاما المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، أن اتفاق السلام الإسرائيلي الإماراتي أهم تطور في الشرق الأوسط منذ 25 عاما.

تصريحات أوبراين جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، في إطار زيارة حالية لتل أبيب.

وقال مستشار الأمن القومي إن "اتفاق ابراهيم هو أهم تطور في الشرق الأوسط منذ 25 عاما".

وأكد أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية "ستكون لها انعكاساتها الايجابية على كل الشرق الأوسط".

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وأعاد أوبراين الإشارة إلى خطة الرئيس الأمريكي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أنها "تقترح دولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

وأعرب عن ثقته بأن "دولا عربية أخرى ستنضم إلى الإمارات بالتوصل لاتفاقيات مع إسرائيل".