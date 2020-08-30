نتنياهو: اتفاق السلام مع الإمارات سيفسح الطريق أمام معاهدات مماثلة في المنطقة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، اليوم الأحد، مجددا، بمعاهدة السلام الموقعة مع دولة الإمارات العربية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين.

نتنياهو: خطوة فريدة

نتنياهو، من جانبه استهل المؤتمر مرحبا بالمسؤولين الأمريكيين، معربا عن سعادته بالعلاقات التي تم إرساؤها مع الإمارات.

وبينما أعاد نتنياهو وصف المعاهدة بالتاريخية والفريدة، قال: "يسرنا العلاقات التي تم إرساؤها مع الإمارات ( ) ستفسح الطريق لاتفاقيات بين دول أخرى وإسرائيل".

وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي استعداده التفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

أوبراين: الأهم منذ ربع قرن

أما مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، فاعتبر أن معاهدة إبراهيم مع الإمارات أهم تطور في الشرق الأوسط منذ عام 1994.

وأكد أوبراين في المؤتمر الصحفي، أن اتفاق الإمارات وإسرائيل "ستكون له انعكاساته الإيجابية على كل الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن خطة الرئيس دونالد ترامب تقترح دولتين فلسطينية وإسرائيلية، مشيرا إلى أن واشنطن تدعم قرار إسرائيل بوقف ضم أراض من الضفة الغربية.

كوشنير: الطريق لم يكن سهلا

بدوره، نقل كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، تهاني ترامب للإسرائيليين بمناسبة التوصل لهذه المعاهدة.

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وقال إن "اليوم نحتفل بانطلاقة تاريخية للسلام في الشرق الأوسط"، واصفا الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل بأنه "خطوة عملاقة إلى الأمام".

وأضاف "الطريق لم يكن سهلاً للتوصل لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل"، مؤكدا أن "الشرق الأوسط تغير كثيرًا منذ تولي الرئيس ترامب منصبه".

ووصف كوشنير، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بـ"القائد الملهم"، معربا عن شكر بلاده له لجهوده في إرساء السلام.

وذكّر كبير مساعدي ترامب بالرحلة الجوية التي ستقلع غدا الإثنين من تل أبيب لأبوظبي، وسيكون على متنها برفقة مسؤولين أمريكيين.

وكشف كوشنير النقاب عن الإدارة الأمريكية ستواصل "العمل على اتفاقات أخرى بين الدول العربية وإسرائيل".

الملف الإيراني ثابت

وبما أن الملف الإيراني دائما ما يتصدر مثل هذه المباحثات وزيارات المسؤولين الأمريكيين لإسرائيل، جدد نتنياهو موقف بلاده الثابت بعدم السماح لطهران بالحصول على سلاح نووي".

وقال "أدعو كل دول العالم لدعم الموقف الأمريكي في رفض العدوان الإيراني".