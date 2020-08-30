آيفون 12 برو ماكس.. أكبر شاشة على الإطلاق وسعر خرافي

كشفت تسريبات جديدة عن جهاز آيفون 12 برو ماكس المرتقب أن شركة أبل الأمريكية تعتزم تزويد هذا الهاتف بأكبر شاشة في تاريخ سلسلة هواتف آيفون، لكنها في المقابل ستحصل على أعلى سعر.



وأوضحت فوربس أن أسعار مجموعة iPhone 12 ستكون أغلى مقارنة بسابقتها، لكنها في المقابل تتضمن ترقيات هائلة بنفس قدر زيادة السعر.

وسيحصل جهاز آيفون 12 برو ماكس بالتحديد على أكبر شاشة في تاريخ سلسلة آيفون بحجم 6.7 بوصة، لتتفوق على شاشة آيفون 11 برو ماكس التي بلغ حجمها 6.5 بوصة.

وكشفت التسريبات أن دقة الشاشة ستكون 2788 × 1284 بكسل، وهي بذلك تتفوق على شاشة آيفون 11 برو ماكس التي جاءت دقتها عند 2688 × 1242 بيكسل.

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وبحسب معلومات حصل عليها موقع "TrendForce"، فإن هاتف آيفون 12 برو ماكس سيطرح بسعر 1199 دولارا.

وأوضح الموقع أن الزيادة في السعر تعود أيضا إلى احتواء مجموعة هواتف "آيفون 12" على شبكة "الجيل الخامس"، على الرغم من أنها ما زالت غير متاحة لمعظم المستخدمين حول العالم.

وتعتبر رقائق "الجيل الخامس" باهظة الثمن بشكل كبير، إلى جانب تبديل شركة "أبل" الأمريكية شاشات هواتفها من "إل سي دي" إلى "أوليد"، الأمر الذي زاد من تكلفة التصنيع.

كما لفت موقع "TrendForce" إلى أنه مع هذه الزيادات المتوقعة في سعر "آيفون 12" فإن "أبل" تسعى بشدة إلى خفض تكاليفها عن طريق إزالة الشاحن وسماعات "إير بودز" من علبة الهاتف الجديد، وكذلك تقليص سعة البطارية.