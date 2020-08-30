السعودية | التحالف: اعتراض وتدمير درون حوثية مفخخة باتجاه السعودية

شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض وتدمير درون حوثية مفخخة باتجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة "درون" مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه السعودية. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. Advertisements والجمعة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة. يأتي ذلك بعد ساعات من اعتراض التحالف لصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران. وصرح المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران لاستهداف المدنيين.

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